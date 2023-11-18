На саммите АТЭС выразили намерение сохранять рынки открытыми

Участники Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) выразили намерение сохранять открытыми свои рынки и устранять перебои в цепочках поставок товаров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на итоговую декларацию лидеров по итогам саммита.

Из документа следует, что страны собираются работать над поддержкой бизнеса, выстраивая защищенные, эффективные, устойчивые и открытые цепочки поставок товаров.

Участники АТЭС также пообещали полноценно реализовать дорожную карту продовольственной безопасности к 2030 году. По мнению глав делегаций саммита, такая мера проложит путь к более эффективным, современным и устойчивым агропродовольственным системам, нацеленным на обеспечение продуктовой безопасности.

Российская делегация представила на саммите новые транспортные проекты Север — Юг и Восток — Запад.

До этого зампредседателя правительства России Алексей Оверчук, который возглавлял российскую делегацию, рассказал, как американский президент Джо Байден и первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден приветствовали российскую делегацию на саммите. Сам он заявил, что декларация саммита АТЭС в Сан-Франциско была принята с учетом позиции России.

Какие страны ходят в АТЭС В состав АТЭС входят 19 государств и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Индонезия, Канада, Малайзия, Бруней, Новая Зеландия, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея, Сингапур и Япония. Также участниками являются Китай (вступил в 1991 году), Мексика и Папуа — Новая Гвинея (1993 год), Чили (1994 год), Россия, Вьетнам и Перу (1998 год). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории — Тайвань и Гонконг.

Ранее Оверчук рассказал о контактах российской делегации на саммите АТЭС.