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Экономист указал на снижение торговой значимости Евросоюза для России

Экономист Новрузов заявил о снижении доли торговой значимости ЕС для России

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Михаил Голенков/РИА «Новости»

Директор центра экономики и инфраструктурных отраслей Центра стратегических разработок (ЦСР) Бегляр Новрузов высказал мнение, что доля торговой значимости Евросоюза для России продолжает снижаться. Его слова передает ТАСС.

По словам Новрузова, это происходит в результате санкционных ограничений. Он отметил, что в первую очередь это влияет на переориентацию части транспортного комплекса на Западном и Северо-Западном направлениях.

По словам Новрузова, удельный вес российского экспорта в западном направлении в 2021-2022 годах составлял около 25-30% от всего экспортного объема. Теперь же часть этого экспорта будет доставляться в южном направлении, в основном через порты Азово-Черноморского бассейна, а также через сухопутные и морские маршруты коридора Север — Юг.

До этого Еврокомиссия предложила обновить антироссийские санкции посредством внесения в них 120 физических и юридических лиц из РФ.

В начале ноября экономисты Международного валютного фонда (МВФ) построили модель двух мировых торговых блоков, на которые может распасться мировая экономика.

Ранее аналитик МВФ оценил влияние геополитики на внешнюю торговлю.

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