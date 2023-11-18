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Национализацию активов украинских бизнесменов в Крыму продолжат

Константинов: национализация активов украинских бизнесменов в Крыму продолжается

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Работа по выявлению и национализации активов украинских бизнесменов в Крыму продолжается. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По словам парламентария, продажа национализированных активов украинских граждан, «совершающих в отношении России недружественные и враждебные действия», позволит значительно пополнить доходную часть бюджета Республики Крым.

В конце октября стало известно, что пентхаус первой леди Украины Елены Зеленской продали на аукционе за 44,3 млн рублей. Купила недвижимость предприниматель из МосквыОльга Липовецкая. Ее муж заявил, что о принадлежности квартиры жене президента Украины им с супругой стало известно в «последний момент».

Осенью 2022 года в Крыму решили национализировать имущество организаций и лиц, связанных с украинской властью. Квартира Зеленской отошла российскому государству в мае 2023 года. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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