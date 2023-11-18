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Инвестстратег спрогнозировал курс доллара на следующую неделю

Инвестстратег Бахтин: доллар на следующей неделе будет стоить 88,5-91,5 рублей

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

На следующей неделе доллар будет стоить 88,5-91,5 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Российской валюте помогает накапливающийся эффект от повышения ключевой ставки на 200 базисных пунктов до 15% в октябре. Рублевые сбережения становятся привлекательнее, в то время как спрос на импорт сжимается из-за удорожания кредитов. Это сокращает спрос на иностранные деньги. Вторая опора укрепления нацвалюты – обязательные продажи большей части валютной выручки экспортерами. Приток валюты к середине ноября мог увеличиться на фоне высоких цен на нефть, наблюдавшихся в предыдущие месяцы», — отметил он.

Правда, это значит, что снижение цен на топливо в ноябре может транслироваться уже в ослабление позиций курса рубля ближе к концу года, добавил инвестстратег.

«На предстоящей неделе компании могут продавать дополнительные объемы валюты на фоне приближения налогового периода. Это может дополнительно поддержать рубль, однако такого же выраженного эффекта, как было в конце октября, мы не ожидаем – объем налоговых платежей в этом месяце прогнозируется как минимум на 15% меньше», — заключил Бахтин.

На закрытии торгов Мосбиржи в пятницу курс доллара составил 90 рублей, евро — 97,82 рублей, юаня — 12,469 рублей.

Стоит ли покупать валюту сейчас — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аналитик не исключил доллар по 83-85 рублей.

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