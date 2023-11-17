Россия направила два корабля с пшеницей в две страны Африки

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что Россия отправила в Буркина-Фасо и Сомали два корабля с пшеницей, которые прибудут в порты стран в конце ноября или начале декабря. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, правительство РФ приняло все необходимые решения для налаживания поставок

«Первые два корабля — по 25 тысяч тонн каждый — в направлении Сомали и Буркина-Фасо уже вышли из российских портов, ожидаем их прибытия в пункты назначения в конце ноября — начале декабря этого года», — заявил Патрушев.

Ранее пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) сообщила, что из порта Новороссийска в Африку отправилось судно с 25 тыс. тонн российской пшеницы в качестве гуманитарной помощи.

Также Патрушев в начале октября заявил, что поставки зерна из России в страны Африки безвозмездно могут начаться в течение полутора месяцев.

До этого министр иностранных Сергей Лавров заявил, что российская сторона зерновой сделки «на нуле», несмотря на усилия представителей ООН.

Ранее первый замглавы Министерства сельского хозяйства Оксана Лут заявила о сборе 147 млн тонн урожая зерновых в России в 2023 году.