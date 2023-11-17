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Делегация РФ рассказала участникам саммита АТЭС о росте экономики страны

Вице-премьер Оверчук: делегация на саммите АТЭС рассказала о росте экономики РФ

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Российские дипломаты, принимающие участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), оповестили зарубежных коллег о росте и диверсификации экономики РФ. Об этом журналистам рассказал вице-премьер страны Алексей Оверчук, передает РИА Новости.

Мероприятие проходит в американском городе Сан-Франциско с 15 по 17 ноября. В этом году российскую делегацию на саммите возглавил заместитель председателя правительства РФ Оверчук.

«Мы ознакомили с прогрессом нашей экономики, мы указали, что наша экономика растет, диверсифицируется. Причем это качественный рост за счет перерабатывающих отраслей, за счет промышленности, а не за счет добывающих», — подчеркнул он.

Вице-премьер добавил, что члены делегации РФ также сообщили представителям иностранных государств о рекордно низком уровне безработицы в стране. Согласно официальной статистике, в настоящее время этот показатель достигает значения в 3%.

Кроме того, Оверчук обратил внимание на рост реальных доходов граждан на 7,5%. Как следует из его слов, заработные платы россиян увеличиваются быстрее по сравнению с инфляцией, которая составляет 6%.

Также в состав российской делегации на саммите АТЭС вошел посол по особым поручениям Министерства иностранных дел страны Марат Бердыев. Он отметил, что из-за попыток США злоупотребить полномочиями председателя организации мероприятие может завершиться без согласования конкретных итогов.

Ранее в Центральном банке РФ назвали условие для снижения ключевой ставки.

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