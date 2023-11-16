Цена нефти Brent опустилась ниже $77 за баррель впервые с 7 июля

Цена нефти марки Brent упала ниже $77 за баррель впервые с 7 июля. Это следует из данных лондонской биржи ICE.

По ее данным, на 20:56 мск, цена Brent снизилась на 5,24%, достигнув отметки в $76,82 за баррель.

К 21:04 мск фьючерс на Brent опустился до $76,62 (-5,49%). В то же время стоимость январского фьючерса на нефть марки WTI падала на 5% — до $72,39 за баррель.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало дефицит нефти в мире уже в четвертом квартале этого года. Свою оценку агентство объяснило тем, что альянс ОПЕК+ добывает на 900 тыс. баррелей в сутки меньше спроса на его нефть.

В ноябре вице-премьер России Александр Новак объявил, что Москва продолжит до конца 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки. Россия еще в марте начала добровольно сокращать добычу топлива на 500 тыс. баррелей в день.

До этого сообщалось, что Россия нарастила экспорт нефти через море, несмотря на американские санкции против танкеров.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.