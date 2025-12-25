На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новую формулу расчета экосбора на шины введут в России

В России планируется ввести новую систему расчета экосбора на автошины
Евгений Биятов/РИА Новости

В России планируется ввести новую систему расчета экологического сбора на автошины. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в правительстве.

«К базовой ставке добавят еще один коэффициент — уровень канцерогенной безопасности материалов, из которых произведены шины. В случае если опасные вещества будут обнаружены, то этот коэффициент экосбора составит 17. Если таких материалов в шинах не будет, то он останется нулевым», — сообщает издание.

Отмечается, что в 2025 году экосбор за 1 т шин составляет около 185 тыс. рублей (базовая ставка 10,3 тыс. умножается на коэффициент сложности утилизации 18). С 2026-го базовая ставка вырастет до 11,1 тыс., а для шин без сертификата безопасности добавится дополнительный повышающий коэффициент. В результате экосбор за 1 т опасных покрышек может достичь 389 тыс. рублей.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что в России стремительно дорожают зимние шины.

«В сентябре 2025 года средняя стоимость комплекта шин (4 штуки) для легковушек (радиус R13–R22,5) составила 27,7 тыс. рублей. По данным аналитиков НАПИ, за два сезона цена комплекта выросла на 30,2 %. Резина на грузовики (R19–R24) подорожала — с 32 тыс. до 37,8 тыс. рублей (примерно на 17,8 %) за комплект из шести штук», — говорится в публикации.

Отмечается, что российская резина в цене выросла в среднем на 25%, поэтому граждане выбирают все чаще китайские товары. Рост цен происходит на фоне плохого урожая натурального каучука в 2024 году. В итоге стоимость сырья подскочила на 35%.

Ранее россиян предупредили об ошибке шиномонтажников, которая станет фатальной.

