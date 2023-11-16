Биржевые цены на бензин снизились

Стоимость бензина марки «Регуляр-92» на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПБМТСБ) по итогам торгов 16 ноября уменьшилась на 4%. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным биржи, цена бензина Аи-92 в европейской части России снизилась на 4,03% и составила 49 287 рублей за тонну. Бензин Аи-95 подешевел на 2,74% до 52 386 рублей за тонну.

Также снизились цены на все виды дизельного топлива. Летний дизель упал в цене на 3,58% до 59 153 рублей за тонну, межсезонный — на 2,14% до 57 429 рублей за тонну, зимний — на 1,84% до 69 047 рублей за тонну. В то же время топочный мазут подорожал на 0,9% до 16 458 рублей. СУГ упали на 0,66% до 35 721 тыс. Расчеты по авиакеросину не проводились.

Стоимость топлива на внутреннем рынке продолжает уверенно снижаться на фоне введенного запрета на топливный экспорт с 21 сентября. 6 октября ограничения для дизеля были частично сняты, но на поставки бензина остались.

Ранее на бирже был зафиксирован резкий рост цен на бензин и дизель.