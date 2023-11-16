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Сбер назвал долги и имущество самыми популярными лотами банкротных торгов

Квартиру в Красноярске продали почти в 4 раза дороже на банкротных торгах Сбера

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Unsplash

Сбер назвал самые реализуемые лоты на банкротных торгах, сообщает пресс-служба Сбера.

Самыми продаваемыми видами имущества юрлиц в процедурах банкротства стали дебиторская задолженность (24% от всех продаж, в 2022 году — 19%), транспорт (23% и 26% соответственно), оборудование (18% и 17%), здания и сооружения (17% и 18%).

Самым популярным лотом в сентябре этого года стала квартира в Красноярске. Ее хотели приобрести 48 потенциальных покупателей, а жилье в ходе торгов подорожало с 1,2 до 4,3 млн рублей.

Самым дорогим лотом стали 100% доли участия в уставном капитале предприятия в Москве, проданные за 0,9 млрд рублей.

«Наибольшую популярность на торгах в этом году вызвали ценные бумаги: в среднем одним лотом интересовались четыре потенциальных покупателя. Традиционно среди покупателей-юрлиц популярны машины. Но если в сентябре 2022 года в среднем автомобилем интересовались четыре покупателя, то в этом году только три», — рассказал начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбера Евгений Акимов.

Для анализа Сбер изучил банкротства юридических лиц за 9 месяцев 2023 года. Как показала статистика, продано на 0,3 тыс. лотов меньше (на 1%), чем за аналогичный период прошлого года.

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