Экономист оценил создание торговых представительств России в новых странах

В перечень иностранных государств, в которых действуют российские торговые представительства, включили шесть новых стран — Нигерию, Эфиопию, Филиппины, Мьянму, Мексику и Сирию. Об экспортных возможностях России в них «Парламентской газете» рассказал эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

По его словам, у каждый из данных стран есть свои особенности. Так, например, Нигерия может быть заинтересована в экспорте в области переработки нефти, добычи, разведки или трубопроводного транспорта, а также в экспорте транспортной техники или оборудования. Помимо этого, стране может потребоваться оборудование для земледелия и переработки, а также порты, потому что Нигерия занимается экспортом и импортом товаров по морю.

Кроме того, экспортные перспективы во всех шести странах есть у России в IT-отрасли, продолжил эксперт. В частности, им может быть интересен искусственный интеллект и услуги, связанные с космической деятельностью.

«Сейчас ни одна более-менее развитая экономика, включая и африканские страны, не может без этого обойтись. Речь идет, например, об услугах связи, об исследование погодных и климатических условий с помощью космических технологий. Тут мы можем предоставить возможности, которые другие страны вряд ли смогут дать», — заключил Беляев.

9 ноября президент России Владимир Путин на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Казахстана сообщил, что РФ сможет удержать первое место в мире по экспорту пшеницы, поскольку ее урожай в этом году очень хороший.

Ранее в Минэнерго спрогнозировали падение экспорта нефти и нефтепродуктов из России.