Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экономист оценил создание торговых представительств России в новых странах

Экономист Беляев: Россия может помочь Нигерии с созданием портов

close
100%

В перечень иностранных государств, в которых действуют российские торговые представительства, включили шесть новых стран — Нигерию, Эфиопию, Филиппины, Мьянму, Мексику и Сирию. Об экспортных возможностях России в них «Парламентской газете» рассказал эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

По его словам, у каждый из данных стран есть свои особенности. Так, например, Нигерия может быть заинтересована в экспорте в области переработки нефти, добычи, разведки или трубопроводного транспорта, а также в экспорте транспортной техники или оборудования. Помимо этого, стране может потребоваться оборудование для земледелия и переработки, а также порты, потому что Нигерия занимается экспортом и импортом товаров по морю.

Кроме того, экспортные перспективы во всех шести странах есть у России в IT-отрасли, продолжил эксперт. В частности, им может быть интересен искусственный интеллект и услуги, связанные с космической деятельностью.

«Сейчас ни одна более-менее развитая экономика, включая и африканские страны, не может без этого обойтись. Речь идет, например, об услугах связи, об исследование погодных и климатических условий с помощью космических технологий. Тут мы можем предоставить возможности, которые другие страны вряд ли смогут дать», — заключил Беляев.

9 ноября президент России Владимир Путин на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Казахстана сообщил, что РФ сможет удержать первое место в мире по экспорту пшеницы, поскольку ее урожай в этом году очень хороший.

Ранее в Минэнерго спрогнозировали падение экспорта нефти и нефтепродуктов из России.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий