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Израильские банки стали ограничивать счета россиян

Финансист Ойгман сообщил, что банки Израиля начали сегрегацию активов граждан РФ

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Reuters

Банки Израиля стали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами граждан Российской Федерации даже при наличии израильского паспорта. Об этом РБК сообщил основатель международной финансовой компании SmartGen Ltd Марк Ойгман.

По его словам, крупнейшие израильские банки начали сегрегировать счета после предписания бельгийского депозитария Euroclear.

«Они начали сегрегировать (обособлять) счета, принадлежащие россиянам и налоговым резидентам из России», — сказал Ойгман.

Президент израильской адвокатской коллегии Эли Гервиц также подтвердил РБК, что предписание депозитария вступило в силу 13 ноября. Ойгман предупредил, что к блокировкам может присоединиться и Clearstream из Люксембурга.

До этого сообщалось, что израильский банк впервые за два года решил вмешаться в валютный рынок. После атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль центральный банк страны объявил о беспрецедентной программе поддержки шекеля на сумму $45 млрд.

Ранее аналитики рассказали, что палестино-израильский конфликт может поднять цены на защитные активы.

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