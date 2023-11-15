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Нью-Йорку предрекли потерю статуса мировой финансовой столицы

Bloomberg: Майами может стать новым финансовым центром вместо Нью-Йорка

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Shutterstock

Майами со временем может сместить Нью-Йорк с позиции мирового финансового центра. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на основателя хедж-фонда Citadel Кена Гриффина.

«Посмотрим, насколько большим станет Уолл-стрит на Юге», — сказал Гриффин. По его словам, через 50 лет Брикелл-Бэй (один из районов города — прим. «Газеты.Ru») в Майами может стать тем же, чем сейчас является Уолл-стрит в Нью-Йорке.

Гриффин перебрался в Майами в прошлом году, присоединившись к потоку финансистов с Уолл-стрит, которых привлекает теплая погода и отсутствие подоходного налога во Флориде. Однако основатель Citadel планирует перевернуть облик Майами, построив здесь штаб-квартиру компании за $1 млрд, а также вкладывая в благотворительные проекты.

При этом Гриффин по-прежнему высоко оценивает Нью-Йорк, где Citadel сохраняет значительное присутствие и планирует возвести небоскреб. По словам миллиардера, в Нью-Йорке сосредоточена уникальная концентрация талантов в сфере финансов и других областях.

До этого эксперт рассказал, как кризис в Европе может повлиять на экономику РФ.

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