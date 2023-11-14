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В Москве обсудят эволюцию рекламной индустрии

На НРФ пройдет сессия «Эволюция рекламной индустрии. От Сбера с любовью»

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Пресс-служба НРФ

На национальном рекламном форуме 15 ноября СберСеллер совместно со SberAds проведут трилогию секций, посвященных Brandformance-коммуникациям в рамках темы «Эволюция индустрии рекламы. От Сбера с любовью», сообщает пресс-служба Сбера.

В кинотеатре «Октябрь» в рамках планерных дискуссий эксперты крупнейших брендов рынка поделятся своими практиками и инсайтами.

Первая часть дискуссии будет посвящена пути развития BrandFormance – какие интересные и эффективные возможности доступны уже сейчас и какие будут актуальны в 2024 году. Эксперты расскажут, почему только сочетание Branding и Perfomance усилий дают возможность выйти на максимальную эффективность поддержки бренда.

Во второй части дискуссии спикеры расскажут о принципах человекоцентричности в perfomance-маркетинге, а эксперты SberAds расскажут, как показывать пользователям максимально релевантное предложение.

В последней части трилогии гости секции поделятся своими наблюдениями о наиболее эффективных инструментах и форматах, лучшими практиками и кейсами реализации BrandFormance подхода.

Ранее сообщалось, что в этом году Национальный рекламный форум включен в официальную программу юбилейной недели рекламы в Москве, которая пройдет с 13 по 17 ноября.

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