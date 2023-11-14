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В Болгарии из-за планов оставить завод «Лукойла» без российской нефти созывается Совбез

В Болгарии из-за угрозы остаться без российской нефти созывают Совбез страны

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Christophe Gateau/Global Look Press

Глава болгарского правительства Николай Денков из-за внесенного в парламент страны законопроекта, касающегося компании «Лукойл», созывает внеочередное заседание Совета безопасности. В случае принятия такого закона «Лукойл» в трехдневный срок будет вынужден отказаться от использования российской нефти для производства топлива на своем нефтеперерабатывающем заводе в Бургасе. Об этом, ссылаясь на пресс-релиз правительства Болгарии, сообщает ТАСС.

В документе говорится, что на заседании Совета безопасности будут оцениваться последствия и риски для Болгарии, которые возникнут в случае принятия законопроекта, касающегося «Лукойла». Законопроект направлен на отмену в течение трех дней исключений, предоставленных Европейским союзом, на переработку российской нефти на заводе компании «Лукойл.

На заседании Совета безопасности, который состоится утром 16 ноября, будут заслушаны доклады спецслужб страны.

Ранее венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что в Будапеште уже к концу 2023 года готовы подать в суд ЕС на Болгарию из-за повышения платы за транзит российского газа.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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