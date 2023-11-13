Банк России разъяснил решение поднять ключевую ставку

Центробанк повышает ключевую ставку для того, чтобы бизнес не столкнулся с проблемами на средней дистанции и смог развиваться равномерно. Об этом рассказал первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган в интервью «Аргументам и фактам».

Согласно его информации, главная задача финрегулятора состоит в поиске и нахождении баланса между спросом и предложением. Представитель Центробанка утверждает, что если сейчас сохранить недорогие кредиты, то высокий спрос приведет к увеличению цен, после чего непременно последует падение спроса.

Ганган также отметил, что одной только низкой ключевой ставкой невозможно обеспечить развитие всей экономики, так как влияние данного фактора ограничено. Он напомнил, что объем производства товаров и услуг уже сильно возрос, однако в настоящее время экономика достигла потолочных значений, отменить которые не помогут бюджетные траты и низкие ставки.

«Производственные мощности сегодня практически полностью загружены. Чтобы увеличивать производство, надо запускать новые мощности, а на это нужно время», — резюмировал представитель финрегулятора.

Незадолго до этого Центробанк спрогнозировал снижения темпов роста розничного кредитования в России.

Ранее годовая инфляция в РФ в октябре ускорилась до 6,69% против 6% в сентябре.