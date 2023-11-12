В офисе Зеленского заявили, что готовы к новым торговым конфликтам

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина готова к торговым конфликтам внутри Евросоюза, сравнив нынешние противоречия по зерну с Польшей. Об этом он заявил украинским СМИ.

«Я бы спокойно относился к тому, что такие моменты возникают. Они будут возникать у Украины не только с Польшей, а с любой страной, которая будет пытаться, несмотря на внутриевропейские правила, все равно защищать своего национального производителя, будет заниматься протекционизмом по отношению к той или иной сфере», — утверждает Подоляк.

Советник главы офиса Зеленского добавил, что Украине предстоит решать такие конфликты в ходе переговорного процесса и назвал это «нормальным».

До этого очередь из 2500 машин сформировалась на границе Украины с Польшей утром 11 ноября.

Затор на границе произошел из-за акции протеста польских перевозчиков, которые заблокировали пункты пропуска. Они перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускали только легковые машины, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.