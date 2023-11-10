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Годовая инфляция в РФ в октябре ускорилась до 6,69% против 6% в сентябре

Росстат: годовая инфляция в РФ в октябре ускорилась до 6,69%

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Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press

Годовая инфляция в России в октябре 2023 года ускорилась до 6,69% против 6% в сентябре. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передает ТАСС.

В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,83%. Согласно статистике, продовольственные товары в октябре подорожали на 1,35% по сравнению с сентябрем и выросли на 6% в годовом выражении.

Непродовольственные товары подорожали на 0,55% в месячном выражении и на 5,08% по сравнению с октябрем 2022 года. Стоимость услуг выросла на 0,48% к сентябрьскому показателю и на 9,92% в годовом выражении.

До этого сообщалось, что Центробанк в октябре отметил снижение финансовых потоков в отраслях, ориентированных на потребительский спрос.

В начале октября в Госдуме предложили ввести регулирование цен в стране, но заведующий лабораторией ИНП РАН Михаил Гусев не поддержал идею регулирования цен на непродовольственные товары. По его мнению, ускорение инфляции в текущем году обусловлено ростом спроса и тарифов, а не товарами. Более быстро растут цены на услуги (на 9,5% в августе) в силу дорожающих з/п и структуры спроса.

9 ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина приняла участие в заседании комитетов Госдумы. Она назвала основной проблемой российской экономики нехватку рабочей силы, допустила еще одно повышение ключевой ставки до конца года и констатировала прохождение пика инфляционного давления. «Газета.Ru» собрала главные заявления главы ЦБ.

Ранее экономист объяснил, почему рост ставки ЦБ не укрепит рубль.

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