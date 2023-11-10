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Сбер пообещал подарки покупателям Мегамаркета в «Зеленый день»

Сбер начислил покупателям Мегамаркета больше 3,5 млрд бонусов

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Unsplash

Больше 3,5 млрд бонусов «СберСпасибо» получат в виде кешбэка клиенты Сбера с подписками «СберПрайм» и «СберПрайм+» за заказы на маркетплейсе Мегамаркет. Таковы итоги первых трех суток акции «Зеленый день», сообщили в Сбере.

В компании отмечают, что в связи с проведением акции «Зеленый день», стартовавшей 9 ноября, на маркетплейсе началась распродажа различных категорий товаров. Клиентам банка с подпиской «СберПрайм» и «СберПрайм+» выгодные условия для покупок предоставили раньше — начиная с 6 ноября.

«За первые трое суток распродажи пользователи с подпиской «СберПрайм» и «СберПрайм+» сделали сотни тысяч заказов. Самой популярной по числу заказанных товаров стала категория «Супермаркет», а в денежном эквиваленте лидировала «Бытовая техника». Самым популярным товаром среди бытовой техники стали умные телевизоры Sber.

На втором месте по продажам оказались 2 популярные модели айфона. При этом телевизоры заказывали на Мегамаркете в 2,7 раза чаще, чем смартфоны», — говорится в сообщении компании.

При этом в Сбере отмечают, что категория «Товары для животных» в первые дни распродажи также пользовалась популярностью, а самым часто заказываемым товаром стал корм для кошек.

Распродажа на маркетплейсе продлится до 12 ноября включительно — до тех пор, пока не завершится акция «Зеленый день», уточнили в Сбере.

Особые предложения в эти дни распространяются на продукты и сервисы Сбера, а также его партнеров: потребительские кредиты, кредитные и дебетовые карты, страховки, инвестиции, умные устройства Sber, предложения на Мегамаркете, в СберМаркете, Самокате, СБЕР ЕАПТЕКЕ, СберЗдоровье, СберМобайл, СберПраво и других компаниях.

В Сбере ожидает, что удачные покупки в эти дни совершат миллионы клиентов Сбера и его компаний-партнеров.

Впервые Сбер провел акцию «Зеленый день» в 2018 году, и с тех пор традиция ни разу не прерывалась. В этом году символом крупнейшей в стране распродажи выступил цифровой амбассадор Сбера — СберКот.

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