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Количество долларовых миллиардеров на Украине радикально сократилось

«Страна.ua»: число долларовых миллиардеров на Украине сократилось до двух

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Global Look Press

По данным исследования New Voice, на сегодняшний день на Украине осталось всего два миллиардера, в то время как год назад их было девять, сообщает издание «Страна.ua».

Первое место в рейтинге занял бизнесмен Ринат Ахметов, чье состояние оценивается в 6,59 миллиарда долларов. Отмечается, что его доходы сократились на 43% по сравнению с 2022 годом. На втором месте расположился предприниматель Виктор Пинчук с состоянием в 1,72 миллиарда долларов, что является снижением на 34%.

Третью позицию заняли Петр и Алексей Порошенко с состоянием в 954 миллиона долларов. «Ситуация, когда на Украине осталось всего два миллиардера, не наблюдалась по крайней мере с 2006 года, когда начался анализ и публикация списка самых богатых бизнесменов», — отмечается в сообщении.

В октябре Шевченковский районный суд Киева отклонил ходатайство защиты украинского бизнесмена Игоря Коломойского об изменении меры пресечения и оставил его под стражей. Служба безопасности Украины (СБУ) 2 сентября 2023 года предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день Шевченковский районный суд Киева арестовал предпринимателя на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен (более 1,3 млрд российских рублей), но Коломойский отказался вносить многомиллионный залог.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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