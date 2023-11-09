В «Роснефти» разработали технологию обустройства месторождений

Специалисты научных институтов «Роснефти» в Томске и Тюмени разработали концепцию интеллектуального обустройства газовых и газоконденсатных месторождений. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что проект подразумевает создание системы автоматизированного управления производством на базе «цифрового двойника».

«Прототипы программных модулей уже прошли первые успешные испытания на стендах-симуляторах, точно имитирующих физические процессы на существующих нефтегазовых промыслах компании», — говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, презентация проекта состоялась в рамках научно-технической конференции, посвященной передовым технологиям обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. В этом году мероприятие «Роснефти» объединило более 250 представителей научного сообщества, добывающих и сервисных компаний, инжиниринговых центров, производителей технологий и оборудования для топливно-энергетического комплекса. Организатором конференции традиционно выступил корпоративный институт «Роснефти» в Томске.

Участники конференции обсудили передовые разработки в сфере информационного моделирования, проектирования, строительства и эксплуатации производственных объектов, развитие технологии цифровых двойников действующих промыслов и практику внедрения мобильных инфраструктурных решений.

Кроме того, на выставке-форуме «Россия» в павильоне «Роснефти» можно увидеть работу цифрового двойника месторождения в Башкирии и почувствовать себя оператором нефтяного промысла. С помощью центра управления месторождением посетители смогут удаленно контролировать основные технологические параметры нефтепромысла и управлять процессом добычи.