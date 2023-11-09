Власти закроют лазейки по уходу от налогов

Правительство доработало законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс. Они призваны закрыть ряд лазеек по уклонению от уплаты налогов, в частности ужесточить контроль за ценообразованием в сделках между взаимозависимыми компаниями. Об этом сообщает РБК.

Поправки предусматривают повышение штрафов за нарушения правил трансфертного ценообразования. Для внешнеэкономических операций штраф составит не менее 500 тыс. рублей. Также расширяется перечень лиц, которые могут считаться взаимозависимыми. Например, в него войдут контролируемые иностранные компании с одним контролирующим лицом.

Кроме того, вводится налог в размере 15% на любые услуги и работы, оказываемые российским компаниям иностранными взаимозависимыми фирмами. Это фактически приравнивается к ставке на дивиденды. По мнению экспертов, наиболее чувствительным для бизнеса станет повышение штрафа за использование нерыночных цен. С учетом пени он может достигать 300-400% от суммы недоимки.

До этого Совфед одобрил налоговые льготы для талантливой молодежи и матерей.

Ранее в США продлили разрешение на уплату налогов в России для американских граждан.