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Казахстан и Китай условились снять барьеры во взаимной торговле

Казахстан и КНР договорились ликвидировать барьеры в двусторонней торговле

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Shutterstock

Власти Китая и Казахстана договорились снять барьеры в двусторонней торговле, в том числе по ограничениям поставок термически обработанного мяса. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского министерства торговли и интеграции, ссылаясь на итоги переговоров главы Минторга Казахстана Армана Шаккалиева с замруководителя Главного таможенного управления КНР Сунь Юйнином.

«КНР выразила готовность снять имеющиеся ограничения на поставки термически обработанной мясной продукции из Казахстана», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, стороны обсудили вопросы расширения списка экспортных товаров продукции животноводства и растениеводства. Шаккалиев провел встречи с несколькими китайскими фирмами, выразившими готовность вкладывать большие средства для мясного производства Казахстана с целью дальнейшего экспорта в Китай. По его словам, сейчас ведутся переговоры по инвестиционному сотрудничеству.

«Мы готовы начать работу по согласованию требований к экспорту охлажденных мясных продуктов, термически обработанных мясных продуктов», — подчеркнул Шаккалиев.

По данным пресс-службы, представители КНР готовы приехать в Казахстан для оценки ветеринарной службы республики по контролю болезней ящура и птичьего гриппа.

В июле стало известно, что Китай стал главным торговым партнером Казахстана, обойдя Российскую Федерацию по итогам первых пяти месяцев 2023 года. Согласно данным Еврокомиссии и Международного торгового центра (ITC), товарооборот Китая со странами Центральной Азии по итогам 2022 года подскочил до $70,2 млрд.

Ранее объемы торговли России и Казахстана увеличились вопреки санкциям.

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