В ДНР семь промышленных предприятий возобновили работу с начала года

С начала 2023 года в Донецкой народной республике запущено семь предприятий с численностью более 900 человек. Об этом «Донецкому агентству новостей (ДАН) сообщили в Минпромторге РФ.

Там уточнили, что в регионе вновь заработали два металлургических производства, два предприятия химической отрасли, а также три производства строительных и нерудных материалов.

В министерстве добавили, что в общей сложности в новых регионах запустили 41 предприятие с начала года. Суммарное число работников на них составило более 1 500 человек.

ДАН напомнило, что в июне правительство РФ направило более 2,9 млрд руб. на докапитализацию фондов развития промышленности четырех субъектов. Из них более 1,1 млрд руб. – в ДНР.

До этого министр транспорта ДНР заявил, что в Донецке могут построить метро после окончания боевых действий в зоне спецоперации. По его словам, метрополитен планируется связать с рядом крупных городов, в которых уже проложили метро. Ориентировочные сроки будут зависеть от оперативной обстановки в регионе.

Ранее глава ДНР объяснил, почему «Азовсталь» в Мариуполе не будут восстанавливать.