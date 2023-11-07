Германия планирует сократить социальные выплаты беженцам

Федеральное правительство Германии и премьер-министры федеральных земель после длительных переговоров достигли соглашения о сокращении размеров годового пособия мигрантам до €7,5 тыс. Об этом сообщает Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов).

Как сообщает издание, ключевые положения реформы были утверждены на заседании в Берлине 7 ноября. Сокращение выплат начнется с 2024 года. По мнению чиновников это озволит распределять финансовую нагрузку в зависимости от реальной численности беженцев.

Также были ужесточены условия получения социальных выплат. Если ранее соискатели убежища имели право на полную социальную помощь после 18 месяцев, то теперь срок выдержки повышен до 3 лет. Кроме того, будет введена система специальных карт для оплаты жизненно важных расходов проживающих в центрах беженцев. Это позволит ограничить их доступ к наличным деньгам.

По расчетам Минфина, новый порядок поможет сэкономить землям до €3,5 млрд евро. Однако оппозиция считает, что реформа недостаточна.

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