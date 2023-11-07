Аксенов назвал железную дорогу из Ростова-на-Дону альтернативой Крымскому мосту

Новая железная дорога, которая пройдет от Ростова-на-Дону до Крыма через территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей, станет альтернативой Крымскому мосту. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и будет проходить в том числе по территории ДНР и Запорожской области.

Аксенов подчеркнул, что в Крыму поддерживают эту идею, но особый интерес представляет прямая ветка.

«Мы бы серьезно логистику сократили и в меньшей степени зависели бы от Крымского моста, который больше 28-30 пар за сутки не пропустит. Для нас бы это был определенный коридор возможностей», — сказал глава республики.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.