Решения ОПЕК+ не смогли поддержать цены на нефть

Стоимость январского фьючерса на нефть сорта Brent в моменте обвалилась до $83,26 — самого низкого уровня с 6 октября 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

По состоянию на 13:49 по мск стоимость нефти подросла до 83,57 за баррель. Как отмечает агентство Reuters, на снижение цен повлияли неоднозначные экономические данные из Китая. Они нивелировали эффект от августовского решения Саудовской Аравии и России продлить сокращение добычи нефти на 1 млн и 300 тыс. баррелей соответственно.

Аналитики полагают, что ОПЕК+ вряд ли поспешит отменить ограничения на добычу на ближайшей встрече 26 ноября. Падению цен также способствовали укрепление доллара и снижение акций в мире. Более дорогой доллар делает нефть менее привлекательной для покупателей из других стран.

До этого эксперты назвали причину сохранения высокой цены на газ в Евросоюзе.

Ранее в США заявили, что потолок цен на нефть из России привел к укреплению рубля.