МТС отменила плату за раздачу интернета

Российская телекоммуникационная компания МТС решила отменить плату за раздачу интернет-трафика со смартфона на другие устройства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора.

Такое решение в МТС объяснили созданием комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов.

Плату за раздачу интернета отменят на тарифах с предоплаченными пакетами трафика, уточнили в компании.

До этого МТС выступила против безлимитной раздачи сети из-за возможного роста цен на тарифы.

В конце октября «Мегафон», «Билайн» и Tele2 решили отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств, выполнив соответствующее требование Федеральной антимонопольной службы. Тогда в МТС требование ФАС выполнять не стали, уведомив службу о том, что не видят в своих действиях ущемления интересов абонентов.

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