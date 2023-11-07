Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МТС отменила плату за раздачу интернета

МТС отменила плату за безлимитную раздачу интернета со смартфонов

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Российская телекоммуникационная компания МТС решила отменить плату за раздачу интернет-трафика со смартфона на другие устройства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора.

Такое решение в МТС объяснили созданием комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов.

Плату за раздачу интернета отменят на тарифах с предоплаченными пакетами трафика, уточнили в компании.

До этого МТС выступила против безлимитной раздачи сети из-за возможного роста цен на тарифы.

В конце октября «Мегафон», «Билайн» и Tele2 решили отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств, выполнив соответствующее требование Федеральной антимонопольной службы. Тогда в МТС требование ФАС выполнять не стали, уведомив службу о том, что не видят в своих действиях ущемления интересов абонентов.

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий