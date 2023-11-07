В России внедряют новую сельскохозяйственную культуру

По информации, полученной от пресс-службы Института цитологии и генетики СО РАН, ученые внедряют новую экзотическую культуру мискантус в сельское хозяйство России. В настоящее время в стране формируется сеть предприятий, занимающихся производством и переработкой этого многолетнего травянистого растения в целлюлозу, пишет РИА Новости.

Опытный завод уже работает в Московской области, а также определены площадки в Новосибирской и Калининградской областях.

Согласно данным Института цитологии и генетики СО РАН, с одного гектара плантаций мискантуса можно получать до четырех тонн целлюлозы, которая может быть использована в различных отраслях промышленности. В сравнении с древесиной, получение такого же количества целлюлозы из мискантуса является более простым и экономически выгодным процессом.

Мискантус — это род многолетних травянистых растений, которые встречаются в дикой природе в Австралии, Азии и Африке. В России он произрастает на юге Приморского края и называется мискантус китайский (Miscanthus sinensis), вид также распространен в Китае, Корее и Японии.

Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН в 2012 году вывел, запатентовал и зарегистрировал первый в России культурный сорт мискантуса под названием «сорановский». Этот сорт успешно адаптирован к российскому климату и ежегодно дает урожай сухой растительной массы, содержащей ценные вещества для промышленности.

В настоящее время с использованием целлюлозы, полученной из мискантуса, индустриальным партнером Института запущено производство биоразлагаемой посуды. Также проводятся исследования по производству биоразлагаемых упаковочных материалов, целлюлозного волокна для текстильной промышленности и переработке целлюлозного волокна в углерод, который широко используется в современных композитных материалах.

Институт цитологии и генетики продолжает разрабатывать технологии выращивания мискантуса. Планируется создание большой линейки сортов, адаптированных к различным климатическим условиям и целям переработки. Это позволит внедрить новую культуру мискантуса сорта «сорановский» в сельское хозяйство России и развить сеть предприятий по производству целлюлозы. Заводы планируют производить по 10 тысяч тонн продукции в год, специализируясь на разных видах переработки целлюлозы из мискантуса.

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