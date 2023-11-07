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Российский кабель связи поврежден в Финском заливе

Российский кабель связи поврежден в Финском заливе, его ремонтируют

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Lehtikuva/Finnish Border Guard/Reuters

По информации, переданной изданием Yle, компания «Ростелеком» уведомила финские власти о повреждении российского кабеля связи, проходящего по территории экономической зоны Финляндии. Ремонт этого кабеля уже обсуждается между «Ростелекомом» и финскими властями.

В настоящее время российское судно «Спасатель Карев» занимается исправлением повреждений на данном объекте. Речь идет о телекоммуникационном кабеле «Балтика», который соединяет Санкт-Петербург и Калининград в Финском заливе.

Ранее был обнаружен якорь на месте повреждения газопровода Balticconnector. По версии полиции Финляндии, он принадлежит китайскому контейнеровозу, находившемуся рядом с газопроводом в момент инцидента. На фотографии, достоверность которой не подтверждена, судно запечатлено без левого якоря. Правоохранительные органы выясняют, было ли повреждение преднамеренным, а российское судно, также замеченное недалеко от трубопровода, больше не является «основным направлением расследования». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее женщина без разрешения пыталась перевезти из Финляндии пули и гильзы в Россию.

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