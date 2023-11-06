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Белоруссия рассчитывает получить миллиардную компенсацию от РФ в 2023 году

Белоруссия ожидает от РФ 1,3 млрд компенсации за налоговый маневр в 2023 году

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Власти Белоруссии планируют в 2023 году получить от России 1,3 млрд рублей в качестве компенсации за налоговый маневр в нефтяной отрасли. Об этом заявил министр финансов республики Юрий Селиверстов в эфире телеканала «Беларусь-1».

По его словам, соглашение о компенсации вступило в силу в начале года и уже работает. Сумма компенсации зависит от стоимости нефти. «Это внушительная сумма, которая приходит к нам и помогает нашим нефтезаводам быть в равных условиях с российскими производителями», — отметил министр.

Ранее Селиверстов сообщил, что в 2024 году Белоруссия планирует направить на поддержку нефтепереработчиков 61 млрд рублей из средств компенсационного трансферта из РФ.

Таким образом, компенсационные выплаты из Российской Федерации позволяют Белоруссии поддерживать национальных производителей нефтепродуктов и сглаживать последствия налогового маневра в нефтяной отрасли РФ для экономики республики, отмечал ранее Селиверстов.

До этого в Госдуме ответили на требование Лукашенко к России по БелАЭС.

Ранее Лукашенко заявил, что Киев попросит помощи у Москвы и Минска.

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