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В США заявили, что потолок цен на нефть из России привел к укреплению рубля

WSJ: потолок цен на нефть случайно привел к укреплению рубля

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Россия сумела нарастить доходы от нефти с газом, а введенный Западом потолок цен на энергоносители продемонстрировал свою неэффективность и даже невольно привел к укреплению рубля. К такому выводу пришло издание Wall Street Journal.

«Поступления от нефти и газа в российский бюджет в октябре увеличились более чем в два раза по сравнению с сентябрем <…>. Это свидетельствует о кардинальном изменении ситуации с начала 2023 года, когда доходы от продажи энергоносителей упали», — говорится в материале WSJ.

Аналитики финансового конгломерата JPMorgan Chase назвали потолок цен неэффективным ограничением против российской экономики, потому что Москва смогла нарастить экспорт энергоносителей, тем самым улучшив свое торговое положение и добившись стабилизации рубля по отношению к доллару в последние недели.

До этого сообщалось, что Россия нарастила экспорт нефти через море, несмотря на американские санкции против танкеров.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия сократит добычу нефти на 1 млн б/с в декабре.

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