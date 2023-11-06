Немецкий политик раскритиковал четырехдневную рабочую неделю

Министр финансов Германии Кристиан Линднер резко раскритиковал идею перехода на четырехдневную рабочую неделю при сохранении прежней заработной платы. Об этом сообщает Business Insider.

По его словам, ни одно общество в истории не добивалось процветания, работая меньше. «Ключ к нашему благосостоянию — упорный труд», — заявил Линднер. Глава минфина ФРГ возглавляет пробизнес-партию Свободных демократов. Его высказывания прозвучали на фоне глобальной дискуссии о сокращении рабочей недели после перехода многих компаний на гибкий график во время пандемии.

Согласно опросу, проведенному в Германии в мае, 73% респондентов поддерживают переход на четырехдневку при сохранении зарплаты. 17% выступили против такого нововведения.

Тем не менее, с 1 февраля 50 немецких компаний начнут пилотный проект по введению четырехдневной рабочей недели. Аналогичный эксперимент уже проводился в Великобритании. При этом большинство участников отметили снижение уровня стресса и повышение производительности.

До этого помощник президента РФ Максим Орешкин рассказал о возможности перехода на четырехдневную неделю в России.

Ранее в Госдуме предложили сократить рабочую неделю до 36 часов.