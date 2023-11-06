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Немецкий политик раскритиковал четырехдневную рабочую неделю

Глава минфина ФРГ Линднер против перехода на четырехдневную рабочую неделю

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Shutterstock

Министр финансов Германии Кристиан Линднер резко раскритиковал идею перехода на четырехдневную рабочую неделю при сохранении прежней заработной платы. Об этом сообщает Business Insider.

По его словам, ни одно общество в истории не добивалось процветания, работая меньше. «Ключ к нашему благосостоянию — упорный труд», — заявил Линднер. Глава минфина ФРГ возглавляет пробизнес-партию Свободных демократов. Его высказывания прозвучали на фоне глобальной дискуссии о сокращении рабочей недели после перехода многих компаний на гибкий график во время пандемии.

Согласно опросу, проведенному в Германии в мае, 73% респондентов поддерживают переход на четырехдневку при сохранении зарплаты. 17% выступили против такого нововведения.

Тем не менее, с 1 февраля 50 немецких компаний начнут пилотный проект по введению четырехдневной рабочей недели. Аналогичный эксперимент уже проводился в Великобритании. При этом большинство участников отметили снижение уровня стресса и повышение производительности.

До этого помощник президента РФ Максим Орешкин рассказал о возможности перехода на четырехдневную неделю в России.

Ранее в Госдуме предложили сократить рабочую неделю до 36 часов.

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