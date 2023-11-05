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Россия впервые заняла более трети мирового рынка производства алмазов

Впервые доля России в мировой добыче алмазов превысила 35%

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Depositphotos

По данным Кимберлийского процесса, в 2022 году Россия впервые произвела более трети всех алмазов в мире — 41,9 млн карат. Об этом сообщает «Прайм».

Как отмечается, до этого с 2004 года доля России в мировом производстве алмазов колебалась от 22% до 33% в год. В целом объем производства алмазов в мире в 2022 году составил 119,96 млн карат.

При этом крупнейшими экспортерами алмазного сырья стали ОАЭ и ЕС, которые сами алмазы не добывают, — они поставили на мировой рынок 89,4 млн и 75,2 млн карат соответственно.

Как ожидается, США и ЕС вскоре введут новые антироссийские санкции, затрагивающие в том числе экспорт алмазов из России. До этого Еврокомиссия анонсировала 12-й пакет санкций, включающий ограничения на поставки российских бриллиантов.

В конце рабочей недели стало известно о том, что США ввели дополнительные санкции против около 40 физлиц и десятков юрлиц, связанных с Россией.

Ранее Песков заявил, что санкционное давление на РФ будет усиливаться.

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