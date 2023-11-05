Росрыболовство спрогнозировало снижение цен на красную икру и горбушу

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил РИА Новости, что в России цены на горбушу и красную икру снизятся из-за объемов добычи рыбы и удачной лососевой путины.

По словам Шестакова, цена у рыбаков уже снизилась где-то в полтора раза. Он отметил, что рыбы действительно много, и стоит надеяться, что ретейлеры отреагируют и также опустят цены.

До этого РИА Новости сообщало, что ученые Северного (Арктического) федерального университета им М.В. Ломоносова (САФУ) представили новый полностью отечественный стартовый корм для лососевых рыб. Согласно результатам экспериментов, благодаря разработке вес модельной особи увеличился почти в три раза. Отмечается, что это сопоставимо с эффектом от качественных импортных аналогов, а цена вдвое ниже.

В начале сентября глава «Рыбного союза» Александр Панин заявлял, что благодаря проекту «Камчатская рыба», осенью федеральные сети начнут продавать лососей со скидкой от 10% до 25% по сравнению с текущей ценой. По его словам, реализация проекта предусматривает прямые закупки лососевых у рыбаков ретейлерами с минимальной наценкой.

Ранее стали известны продукты, которые могут сильнее всего подорожать осенью.