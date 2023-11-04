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Сбер запустит развлекательное реалити-шоу о молодых стартаперах

Шоу Сбера «Гонка стартапов» расскажет о молодежном предпринимательстве

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Unsplash

Сбер запускает развлекательное реалити-шоу о молодежном предпринимательстве — «Гонка стартапов», сообщает пресс-служба банка. Его героями станут 10 школьников и студентов из разных городов России, которые к своим 16-18 годам уже создают собственные бизнес-проекты в молодежных акселераторах Сбера. Проект будет транслироваться еженедельно, начиная с 5 ноября.

Как подчеркнул первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин, банк заинтересован в том, чтобы молодые ребята могли воплотить в жизнь свои задумки и под руководством экспертов развить предпринимательские таланты и бизнес-навыки.

«Сегодня нашей стране нужны сильные технологические лидеры. А чтобы их становилось больше, необходимо развивать инфраструктуру и на реальных примерах показывать, что все инновационные идеи могут воплотиться в жизнь. Я надеюсь, что реалити-шоу будет познавательным, а зрители узнают в героях самих себя, смогут вдохновиться и попробуют свои силы в технологическом предпринимательстве», — сказал он.

Как уточнили в Сбере, в рамках реалити-шоу участники в течение шести недель будут разбираться в креативных технологиях, прокачивать работу в команде, развивать скиллы деловых переговоров, публичных выступлений и других навыков, необходимых предпринимателю.

Наставниками будут звездные эксперты. Они поделятся практическими советами и кейсами, которые будут полезны и участникам шоу, и зрителям, которые хотят развить в себе мышление современного предпринимателя.

В каждой серии герои выполняют различные задания, а от качества их выполнения зависит итоговый результат и выход в финал, где участники соберутся на специальном Демодне. Проекты оценят топ-менеджеры Сбера, инвесторы и эксперты рынка, а лучшие из них получат инвестиции.

Поддержка зрителей поможет участникам избежать выбывания из проекта. Вместе с выходом первой серии откроется голосование за понравившегося героя, который вне зависимости от оценок экспертов сможет получить «иммунитет» и выйти в финал.

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