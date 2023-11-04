Россиян предупредили об активизации мошенников ко Дню народного единства

Почта Банк предупредил россиян, что мошенники активизировались к государственным праздникам 4-6 ноября. Сообщение кредитной организации поступило в редакцию «Газеты.Ru».

«Мошенники нацелились на пожилых и людей, получающих социальные выплаты от государства. Пожилым людям поступает звонок по телефону от псевдосотрудников Социального фонда России. Они говорят, что в честь Дня народного единства пенсионерам положены дополнительные выплаты от государства», — пишет банк.

Аферисты предлагают взять оформление таких пособий на себя. Мошенники пытаются выманить у жертв смс-код для доступа в личный кабинет банка. Получив его, злоумышленники могут не только украсть все деньги, но и взять кредит на крупною сумму.

«На более молодую аудиторию воздействуют с помощью интернета. На фейковых аккаунтах в соцсетях или мессенджерах мошенники могут рассказывать, что женщинам в декрете положены социальные выплаты на детей в честь праздника от государства. Аферисты называют суммы в 20-50 тыс. рублей», — уточняет банк.

Жертвам предлагается пройти по ссылке на поддельный сайт, где можно «легко получить деньги, только написав данные своей карты в специальной форме». Она оказывается формой для оплаты. Средства списываются со счета после ввода реквизитов.

Банк напомнил, что ни под каким предлогом нельзя сообщать никому короткий код из смс-сообщений, данные банковской карты и CVV-код с ее обратной стороны. Более того, не стоит продолжать разговор по телефону с незнакомцами, которые предлагают различную помощь в получении тех или иных выплат. Лучше сбросить звонок и позвонить в ту или иную структуру самостоятельно.

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