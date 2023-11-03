Депутат от правой партии «Альтернатива для Германии» Лейф-Эрик Хольм призвал немецкое правительство отказаться от «безумной санкционной политики». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение партии.

«Прежде всего, это означает снижение высоких энергетических затрат <...> Если кратко: за счет возвращения к атомной энергетике <...> Санкции, которые вредят нам, а не тем, против кого они введены, — это экономический и политический нонсенс», — следует из сообщения.

Депутат выразил мнение, что падение экспорта Германии вызвано энергетической политикой правительства и саморазрушительными ограничениями.

«ФРГ, когда-то бывшая экспортной страной, буксует», — подчеркнул Хольм.

Согласно данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), экспорт из страны в сентябре уменьшился на 7,5% в годовом выражении и составил 126,5 млрд евро. По сравнению с августом показатель снизился на 2,4%. Канцлер ФРГ Олаф Шольц 16 сентября назвал падение экспорта одной из главных причин проблем в экономике страны.

Ранее стала известна причина ослабления экономики Германии.