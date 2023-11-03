Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Германии призвали отказаться от безумной санкционной политики

Депутат бундестага Хольм призвал отказаться от безумной санкционной политики

close
100%
Global Look Press

Депутат от правой партии «Альтернатива для Германии» Лейф-Эрик Хольм призвал немецкое правительство отказаться от «безумной санкционной политики». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение партии.

«Прежде всего, это означает снижение высоких энергетических затрат <...> Если кратко: за счет возвращения к атомной энергетике <...> Санкции, которые вредят нам, а не тем, против кого они введены, — это экономический и политический нонсенс», — следует из сообщения.

Депутат выразил мнение, что падение экспорта Германии вызвано энергетической политикой правительства и саморазрушительными ограничениями.

«ФРГ, когда-то бывшая экспортной страной, буксует», — подчеркнул Хольм.

Согласно данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), экспорт из страны в сентябре уменьшился на 7,5% в годовом выражении и составил 126,5 млрд евро. По сравнению с августом показатель снизился на 2,4%. Канцлер ФРГ Олаф Шольц 16 сентября назвал падение экспорта одной из главных причин проблем в экономике страны.

Ранее стала известна причина ослабления экономики Германии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий