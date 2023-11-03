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Итальянские компании не хотят уходить из России

GIM Unimpresa: Италия использует бизнес в качестве козыря в отношениях с Россией

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Global Look Press

Рим использует дипломатию бизнеса как козырь в отношениях с Москвой, поэтому итальянские компании не спешат уходить с российского рынка. Об этом рассказал президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини, передает РИА Новости.

В пятницу, 3 ноября, руководитель организации принял участие в Веронском Евразийском экономическом форуме. Мероприятие проходит в узбекском городе Самарканде.

«Любая форма диалога, которая касается обсуждения бизнеса, уже касается и политики. Итальянцы, которые давно работают и имеют производство в России, продолжают работать и чувствуют себя неплохо, несмотря на все трудности», — заявил эксперт в кулуарах форума.

При этом он обратил внимание на очень теплое отношение Москвы к итальянской стороне. Как сказал президент GIM Unimpresa, в сотрудничестве двух стран заметно использование всех возможных рычагов для улучшения отношений.

В то же время Торрембини указал на нежелание итальянских компаний уходить с российского рынка. Покинувших РФ организаций очень мало, и все они имели статус государственных или работали в попавших под санкции отраслях.

Тем не менее большое количество итальянских предприятий продолжают функционировать на российском рынке в сферах технологий и промышленности. Аналогичная ситуация наблюдается в сферах машиностроения и продуктов питания.

«У нас есть и некоторые фирмы, которые хотят прийти в Россию, естественно. Но они очень осторожны, потому что препятствия, которые мы имеем от банковской и финансовой системы, очень серьезны», — добавил эксперт.

В конце он назвал дипломатию бизнеса историческим козырем Италии. По словам Торрембини, властям республики необходимо и дальше использовать ее на международной арене.

Ранее российский вице-премьер Алексей Оверчук назвал западные рестрикции «санкциями из ада».

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