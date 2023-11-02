Евросоюз хочет сократить импорт российского газа

В Госдепартаменте Соединенных Штатов по итогам заседания группы США — ЕС по энергетической безопасности заявили, что государства Евросоюза намерены сократить импорт российского природного газа до 40-45 млрд кубометров в нынешнем году. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении Госдепа отмечается, что уже на сегодняшний день ЕС значительно сократил свою зависимости от российского угля, нефти и природного газа.

На заседании обсуждались вопросы диверсификации источников поставок природного газа в Европу и растущий объем торговли сжиженным природным газом (СПГ) между США и ЕС. В заявлении отмечается, что «США в настоящее время являются крупнейшим поставщиком СПГ в Европу».

До этого стало известно, что запасы газа в подземных хранилищах Евросоюза впервые достигли 98,9% от общего объема, это максимальный показатель за всю историю наблюдений.

Страны ЕС заполнили свои ПХГ на целевые 90% еще в середине августа, хотя изначально в Еврокомиссии рассчитывали достичь этого показателя только к ноябрю.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.