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Минсельхоз предложил беспошлинную квоту на ввоз мяса кур

Минсельхоз РФ предложил беспошлинную квоту на импорт мяса кур

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Минсельхоз России предложил ввести в следующем году квоту на беспошлинный ввоз отдельных видов куриного мяса в объеме до 160 тыс. тонн. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу министерства.

То есть бесплатно поставлять в Россию мясо кур можно в объемах, не превышающих этот порог.

В министерстве уточнили, что это нужно для «стабилизации ценовой ситуации, а также обеспечения потребностей внутреннего рынка в мясе кур и пищевом курином яйце в условиях повышенного спроса на эти товары».

26 октября Минсельхоз предложил установить запрет на экспорт из России отдельных видов мяса птицы и пищевого яйца — сроком на полгода. Ведомство тогда опубликовало проект соответствующего приказа.

В среду в министерстве озвучили предложения по видам продукции и сроку действия предлагаемых ограничений. Запрет, по задумке ведомства, нужно ввести с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года. Он коснется отдельных видов домашней птицы, в том числе не разделенной на части как свежей и охлажденной, так и замороженной. Свежие и охлажденные части тушек, яйца также могут попасть под ограничения.

Это не окажет заметного влияния на цены внутри страны, сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков компании «Яков и партнеры». Президент России Владимир Путин 25 октября задал главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву вопрос: «Чего курятина-то так подорожала?» В Минсельхозе связали это со снижением объемов производства в последние месяцы и повышением себестоимости на фоне высокого курса доллара. По данным Росстата, с начала года по 23 октября мясо кур в России выросло в цене на 28,5%, куриные яйца — на 15,87%.

Ранее эксперты объяснили резкое подорожание мяса курицы и пообещали «откат» цен.

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