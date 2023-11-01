Минцифры не ждет скачка тарифов на связь после отмены льготы на 4G

Отмена льготной ставки на использование 4G не приведет к росту тарифов на связь для россиян выше уровня инфляции. Такое мнение выразил глава Минцифры Максут Шадаев, передает РИА Новости.

По его словам, с 2011 года действует льготная ставка 0,1% на оплату использования 4G. Однако технология LTE уже не является новой, отметил министр. «Мы рассматриваем вопрос о повышении платы, но это не вызовет роста тарифов выше индекса потребительских цен», — заверил Шадаев.

В ведомстве сейчас ведутся расчеты по суммам, которые операторы будут платить за LTE после отмены льготы.

До этого ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин высказал мнение о возможном влиянии новой методики расчета платы за 4G-частоты на тарифы. По оценкам эксперта, плата операторов увеличится в 10 раз. При этом регулятор ограничивает рост тарифов, однако компенсировать 20 млрд расходов им придется.

«Это неизбежно приведет к росту цен на все без исключения товары и услуги в стране в течение двух лет», — сказал Муртазин. По его словам, новые тарифы могут стать «запредельно дорогими».

Как отмечает специалист, такое «безумное управление» со стороны Минцифры вынудит операторов перекладывать издержки на конечных пользователей. Эксперт оценил вероятность утверждения новых правил в 99,9%.

Ранее в России спрогнозировали рост цен на все товары из-за повышения стоимости 4G.