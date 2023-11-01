В России оценили последствия ограничения поставок алмазов

Введение ограничений против РФ может привести к существенным искажениям на данном рынке, считают в Министерстве финансов. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Ситуацию оценил замминистра финансов Алексей Моисеев в письме к заседанию Кимберлийского процесса. По его словам, санкции в отношении поставок алмазов из РФ скажутся на конкуренции на мировом рынке, затронув уязвимые слои населения стран с алмазной отраслью.

Как считает Моисеев, страны G7 и Европейского Союза «ответственны за серьезные последствия намеренного искажения мирового алмазного рынка и последовательного срыва Кимберлийского процесса».

«Российская Федерация приложит все усилия для смягчения последствий сокрушительного воздействия злонамеренных действий Запада», — подчеркивает в обращении заместитель министра финансов страны.

Заседание Кимберлийского процесса пройдет с 6 по 11 ноября.

До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подтвердила подготовку 12-го пакета санкций против РФ, включая алмазы.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.