Россияне стали чаще покупать дождевики и флисовые шапки

В сентябре-октябре этого года россияне купили на 61% больше дождевиков, чем за аналогичный период прошлого года. А число покупок флисовых шапок за тот же период увеличилось на 120%. Это следует из данных ресурса «Чек индекс», предоставленных «Газете.Ru».

Дождевики за год подорожали на 7%. Их медианная цена составила 557 рублей. Флисовые шапки выросли в цене больше — на 11% (652 рубля).

Резиновые сапоги покупали на 35% чаще, чем в прошлом году, перчатки – на 20%, куртки – на 15%.

Медианная цена на резиновые сапоги за год выросла на 6% и составила 1136 рублей. Перчатки подорожали на 9% (363 рубля), а куртки – на 11% (4363 рублей).

При этом число покупок термобелья упало на 26%. Их медианная цена выросла на 14% до 1298 рублей.

«Волатильность погодных условий зачастую приводит к потребительской «растерянности», которая в свою очередь стимулирует «запасливость». Под влиянием температурных качелей, покупатели активно приобретали как осеннюю, так и зимнюю одежду, обувь и аксессуары», — отметили в пресс-службе ресурса.

Исследование было проведено на основе анализа 55-57 млн кассовых чеков, с более 1,1 млн онлайн-касс в России. Рассматривались период с сентября по октябрь 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее в Москве зафиксировали резкий рост спроса на дождевики.

Ранее в Москве зафиксировали резкий рост спроса на дождевики.