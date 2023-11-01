В Минстрое захотели повысить доступность жилья для россиян

Минстрой России собирается поднять вопрос цены квадратного метра жилья для россиян, заявил замглавы ведомства Никита Стасишин на Московском форуме лидеров рынка недвижимости. Об этом пишет РИА Новости.

По словам замминистра, важно оценить факторы, которые формируют цену «квадрата» жилья, а для повышения его доступности — ситуацию со себестоимостью и рентабельностью проектов.

Обсудить вопрос доступности жилья министерство планирует вместе с ЦБ, Минфином, Минпромторгом, банками, Федеральной антимонопольной службой, а также с региональными властями.

По данным «Домклик», средняя цена на квадратный метр в российских новостройках по итогам сентября составила 120 586 рублей, а на вторичном рынке – 100 958 рублей. Без ипотеки население не способно покупать квартиры по текущим ценам, сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. Процентные ставки по рыночной ипотеке скорее всего вырастут после повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 15%, спрогнозировала в главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. Действующие ставки по жилищным кредитам она назвала «заградительными».Человек с зарплатой 130 тыс. рублей в месяц и действующей процентной ставкой по ипотеке — 15% — может купить квартиру площадью всего 24 «квадрата» при том, что заемщик будет тратить на платеж по ипотеке половину своего дохода, сказала она.

Ранее стало известно, что будет с рынком ипотеки.