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Стало известно, сколько заработали самые богатые люди России с начала года

Bloomberg: российские миллиардеры с начала года разбогатели на $24 млрд

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Shutterstock

C начала 2023 года общее состояние 25 российских миллиардеров, входящих в рейтинг богатейших людей планеты, выросло на $24 млрд. Об этом свидетельствуют данные индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI).

По данным на 1 ноября, их cовокупный капитал оценивался в $302,5 млрд долларов. Лидер рейтинга — Владимир Потанин («Интеррос») — увеличил состояние на $781 млн, до $29,4 млрд. Второе место сохранил совладелец «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон, заработавший с начала года $3,05 млрд ($27,7 млрд). На третье поднялся Вагит Алекперов (основатель «ЛУКОЙЛа») — рост состояния на 7,83 млрд, до $23,2 млрд. Кроме этого, он стал лидером среди других миллиардеров по увеличению капитала.

Крупнейшие потери, по данным рейтинга, понес Сулейман Керимов — его состояние сократилось на $1,55 млрд, до $7,44 млрд. В октябре богатство миллиардеров увеличилось еще на $21 млрд, в том числе у Алекперова — на $6,4 млрд.

Индекс Bloomberg Billionaires рассчитывается исходя из оценки рыночной стоимости акций компаний, в капитале которых миллиардеры держат свои доли. Первые три строчки рейтинга по-прежнему занимают: Илон Маск с состоянием в $195 млрд, Бернард Арно — $157 млрд и Джеф Безос — $156 млрд.

В конце октября Илон Маск за сутки потерял $16 млрд.

Ранее эксперт опроверг миф об огромных зарплатах айтишников.

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