Стало известно, сколько россиян не сможет взять ипотеку после решения ЦБ

Решение Центробанка РФ запретить заемщикам, у которых есть потребительский кредит, брать ипотеку коснется 40 млн россиян, то есть большей части активного населения страны. Такой прогноз «Газете.Ru» дал основатель девелоперской группы «Родина» Владимир Щекин.

«В общем у 21 млн россиян есть хотя бы один кредит, еще у 10 млн – два, и еще у 11,2 млн – три и больше», — уточнил он.

По словам Щекина, увеличение первоначального взноса по жилищным кредитам заметно снизит спрос на них. Более 50% заемщиков получали ипотеку, когда первый платеж был менее 20% от ее общей суммы.

«Рост взноса заставит россиян дольше откладывать на ипотеку, что трудно в условиях инфляции», — считает девелопер.

Банк России анонсировал введение запрета брать ипотеку при наличии потребкредита в понедельник в своем информационно-аналитическом бюллетене. Регулятор пояснил, что во втором квартале этого года на одного владельца жилищного кредита приходилось 1,8 займа, тогда как годом ранее – 1,6. При этом среди клиентов банков есть те, кто берут потребкредит для внесения первоначального взноса по ипотеке, в том числе на сумму от 100 тыс. рублей. Регулятор также выступает за повышение размера первого платежа по жилищным кредитам.

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Ранее экономист не исключил взлета ставок по ипотеке до 20% годовых.