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В США оценили устойчивость российской экономики

Forbes: экономика РФ не рухнула и сохранила устойчивость после 1,5 года СВО

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Экономика России сохраняет устойчивость после полутора лет санкций Запада и спецоперации на Украине, констатировал журнал Forbes.

По мнению издания, российская экономика не рухнула, как предрекали многие эксперты. Как отмечает ;журнал, несмотря на масштабные санкции против РФ и уход сотен западных компаний, экономический спад оказался не столь глубоким.

Как отмечает политолог Илья Митасов, бюджет РФ в значительной степени формируют доходы от экспорта нефти и газа. За счет высоких цен на энергоносители удалось нивелировать эффект от оттока капитала. По его прогнозам, товарооборот страны в 2023 году составит порядка $97 млрд По данным Forbes, более трети российского бюджета формируется за счет нефтегазовых доходов. Кроме того, растут госзакупки для оборонки. Это дает импульс производству в машиностроении и других отраслях.

По данным аналитиков, за прошедшее время удалось перенастроить внешнеэкономические связи в пользу дружественных стран, таких как Китай. Многие западные бренды, покинув российский рынок, были заменены отечественными аналогами или продукцией новых поставщиков.

В то же время директор компании «Очаково» С. Ефимов констатирует, что ряд западных брендов, покинувших страну, сумели сохранить свое присутствие на рынке при помощи российских партнеров. Так, продукция «Coca-Cola» продолжает продаваться под маркой «Добрый кола», а доля компании на российском POP-рынке превысила 50%.

До этого аналитик МВФ оценил влияние геополитики на внешнюю торговлю.

Ранее Мишустин констатировал прохождение периода адаптации российской экономики.

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