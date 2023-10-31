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Альфа-Банк повысит ставки по вкладу и накопительному счету

С 1 ноября россиянам станет выгоднее хранить деньги в банке

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Пресс-служба Альфа-Банка

В Альфа-Банке объявили о повышении с 1 ноября ставок по вкладу вслед за повышением ключевой ставки Центробанка, сообщает пресс-служба коммерческой финансовой организации.

Так, ставка по Альфа-Вкладу Максимальному достигнет 15% годовых. Кроме того, для новых пользователей Альфа-Счета его ставка повысится до 14% годовых. Если счет уже есть, ставка по нему вырастет до 12%.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Центробанк России на заседании совета директоров 27 октября четвертый раз подряд повысил ключевую ставку. В этот раз ставка выросла на 200 базисных пунктов, до 15% годовых.

Свое решение ЦБ объяснил усилением инфляционного давления, сопровождающимся резким ростом внутреннего спроса, которое превышает возможности увеличения производства услуг и товаров.

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