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В России появится новая сеть спортмагазинов

ТАСС: Decathlon откроет магазины спорттоваров под брендом Desport

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Илья Наймушин/РИА Новости

Компания АРМ, которая приобрела российский бизнес спортивного ретейлера Decathlon, запускает новую сеть магазинов спортивных товаров под названием Desport. Об этом сообщили ТАСС в компании.

Первые торговые точки Desport откроются уже в декабре 2023 года. Ассортимент будет постепенно пополняться за счет собственных торговых марок новой сети, а также других известных брендов, отметили в АРМ. Кроме того, в ближайшее время компания планирует запустить интернет-магазин.

Как пояснили в компании, название Desport происходит от старофранцузского слова «desport», означающего «развлечение», «игра». Именно от него произошло слово «спорт» во многих языках мира. По словам директора по маркетингу сети Матье Кобаррер, это название отражает суть бизнеса — вдохновлять людей к занятиям спортом и физической активностью.

Сделка по приобретению сети Decathlon в России, состоящий из 36 объектов, включая 35 магазинов и склад была закрыта в сентябре 2023 года. Ранее сделку одобрила правительственная комиссия по иностранным инвестициям. АРМ так же принадлежит франшиза Mango в России.

До этого управляющий магазинами Maag сообщил, что планирует производить одежду в РФ.

Ранее итальянский бренд одежды OVS анонсировал открытие своих магазинов в России.

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